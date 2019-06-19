19 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Ларіона Далматинця; кому язиком молоти, а кому бур’яни полоти та як не бути звіяним вітром

Цього дня вшановується пам’ять преподобного Іларіона Далматського. Він народився в заможній родині, в 20 років прийняв чернечий постриг, а за декілька років став схимником у Далматській обителі. Невдовзі, після смерті ігумена він очолив цей монастир, але тут почалася чергова хвиля гонінь на християн. Іларіона піддали тортурам, утім Христа він не зрікся. За це він був удостоєний видіння як сонм ангелів возносить до неба душу святого Федора Студита.

На Ларіона українці зазвичай у поті чола пололи і сапали. «Поле полоти – руки колоти, а не полотимеш, то й не молотимеш», – слушно зауважували селяни. Полоти треба було на спадаючий місяць – тоді бур’яни не ростимуть, а коли цим займатися на повний Місяць – ростимуть і Ларіон не допоможе. Місяць вже почав “худнути”, тож нумо до праці!

З іменинами вітайте Іларіона.

Місяць перекотився до Козерога, 16-та місячна доба. Емоційно напружений і непростий день. Будь-яка дія зустрічає протидію. Найбільше емоційне навантаження дістанеться Овнам, Ракам, Терезам і Козерогам. Від емоційного перевантаження варто рятуватися майже так само, як і від спеки — всіма можливими і неможливими засобами. Ваша аура має бути бездоганно сяючою, аби відбивати будь-які напади темних сил. Загалом зорі попереджають нас про “жорстке” в астрологічному плані літо, сповнене всіляких неприємних моментів, конфронтації та протистояння. Як казав один мудрий чоловік, “Іноді людські життя видаються піщинками в пиловій бурі, але, попри все, треба жити, і жити гідно”.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1900 році – +5,9, а найтеплішим у 1918 – +34,4.