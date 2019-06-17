У Фінляндії автомобіль зіткнувся з ведмедем - усі живі

В одному регіоні це вже другий такий випадок за якихось кілька днів.

Про це інформує Yle.

“В Іломантсі у Північній Карелії близько півночі сталося ДТП, в якому автомобіль зіткнувся з ведмедем. Ніхто не постраждав при зіткненні, і ведмідь утік у ліс", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що клишоногий потрапив під машину, несподівано вискочивши з лісу, в результаті чого транспортний засіб дістав пошкодження. Зараз мисливці ведуть пошуки звіра, повідомляє місцева поліція.

Цікаво, що кілька днів тому в тому самому регіоні сталася схожа аварія. У ніч проти п'ятниці автомобіль зіткнувся з ведмедем за 50 кілометрів від Іломантсі.