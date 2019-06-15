На Житомирщині стартував "Твоя Країна fest"

Другий музичний фестиваль «Твоя Країна fest» стартував сьогодні у Коростені Житомирської області.

Про це у Facebook повідомила радник міністра інформаційної політики Марина Соботюк.

"Твоя Країна fest" вже в Коростені. Починаємо. Нам подарували «сонце», а ми «Україну зараз»", - написала вона.

Прес-конференція учасників фестивалю української музики "Твоя країна fest" на Житомирщині / Фото: Тарасов Володимир, Укрінформ

Як видно на опублікованих нею фотографіях, "сонце" подарував учасникам фестивалю міський голова Коростеня Володимир Москаленко, а сам отримав у подарунок футболку, брендовану логотипом "Ukraine. Now".

Жителі Коростеня, розташованого неподалік від кордону з Білоруссю, дістали змогу сьогодні послухати наживо пісні у виконанні гуртів «Мандри», «СКАЙ» і «Вася Клаб», співачки Оксани Мухи.

У Коростені стартував "Твоя країна fest" / Фото Володимира Тарасова

Головна мета фестивалю - об’єднання територіальних громад, різновікової та різнонаціональної аудиторії прикордонних та віддалених міст України шляхом культурної комунікації, популяризація української мови, збереження та розвиток духовно-моральних цінностей українського народу через якісну сучасну музику.

Фестиваль проходить за підтримки Міністерства інформаційної політики України у червні-липні в 7 містах України. У ньому візьмуть участь популярні українські виконавці - гурти «Мандри», «Друга ріка», «СКАЙ», «Джипсі Лір» («Gypsy Lyre»), «Вася Клаб», співачки Марія Бурмака, Іванка Червінська, Оксана Муха.

19 червня фестиваль пройде в Чернігові, 22 червня – в Сумах, 25 червня – в Шостці (Сумська область), 28 червня – в Бердянську (Запорізька область), 1 липня – в Скадовську (Херсонська область), 4 липня – у Чорноморську (Одеська область).