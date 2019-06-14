Італійський сучасний балет під електроніку виступить у Києві

Туринський сучасний балет BTT (Італія) вперше виступить у Києві з перформансом “CONCEPT #1”.

Про це у Facebook повідомляє Довженко-центр.

“CONCEPT #1 відбудеться в колаборації з українським електронним дуетом Ptakh_Jung 28 червня на Сцені 6, Довженко-центр”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, BTT (Balletto Teatro di Torino) - експериментальна трупа із 6 досвідчених танцівників, які працювали в колаборації з відомими балетами та хореографами: Batsheva Dance Company, Akram Khan Company, Carolyn Carlson Dance Company, Peridance Contemporary Dance Company, Dimitris Papaioannou та іншими. Зараз вони об’єднали свій досвід у Турині, де й створюють вистави, неповторні за сумішшю технік та стилів.

У Туринському балету відсутня ієрархія. Всі танцівники - рівноправні учасники творчого процесу. Кожен з них - інструмент, зі своїм особливим звучанням, а разом вони - оркестр. У виставах поєднуються імпровізація, різні техніки сучасного танцю, класичний балет, жива та електронна музика.

Ptakh_Jung - київський гурт, що створює музику на межі класики, електроніки, пост-року, гранжу, ембіенту та нойзу. Музиканти визначають свій стиль як пост-класику та електронний імпресіонізм. Двоє людей на сцені - клавішник Антон Дегтярьов та гітарист Володимир Бабушкін - занурюють аудиторію в глибокі музичні тріпи, сповнені мелодійного драматизму та кінематографічного саспенсу. Треки Ptakh_Jung - це фортепіанні пасажі, електронні ритми, гранжевий драйв та нашарування космічних звуків. Також дует пише музику для кіно, театральних вистав та арт-подій. Попрацювати із сучасним балетом була давня мрія, яка скоро здійсниться.

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Окрім вистави CONCEPT #1 учасники балету проведуть майстер-класи для тих, кому близька тема сучасного танцю та руху.

Детальна інформація про майстер-класи за посиланням.