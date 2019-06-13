У Вінниці художники встановили рекорд заради благодійності

У Вінниці у четвер професійні художники з шести країн та початківці в межах міжнародного пленеру «Кращий художник/The best artist 2019» зафіксували рекорд з масштабного спільного написання картини заради благодійності.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила ініціаторка встановлення рекорду - координатор проекту «Кращий художник/The best artist 2019», «Міс Вінниця 2019» Марина Сотник.

«Встановлення і фіксація цього рекорду – це частина проекту «Кращий художник/The best artist 2019», важливою складовою якого є благодійність. Торік зібрані кошти від квитків на наші заходи були спрямовані на підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Протягом цього року наші благодійні заходи спрямовані на розвиток творчого потенціалу і підтримку творчих особистостей. Тому вирішили, що наша картина «збиратиме» кошти на якісне шкільне приладдя та матеріали для маленьких художників», - повідомила Сотник.

За її словами, участь у створенні картини-рекордсменки взяли 15 відомих у своїх країнах професійних митців – учасників міжнародного пленеру, а також 15 учнів художніх шкіл міста. Приєдналися до проекту й відомі вінничани, зокрема фронтмен гурту «ТіК» Віктор Бронюк.

Національний рекорд зі спільного написання картини встановили у Вінниці / Фото: Лапін Олександр, Укрінформ

«Картина під назвою «Енергія добра», яка претендує на статус національного рекорду України – це абстрактне полотно розміром 60 на 80 сантиметрів, виконане маслом. Це філософська робота, в якій закладена енергія добра, готовності митців об’єднуватися і долучатися до добрих справ. Сьогодні відбувається фіксація цього рекорду, а завтра її задокументуємо, видавши відповідний диплом від «Книги рекордів України», - повідомив ідейний натхненник міжнародного пленеру «Кращий художник/The best artist 2019», представник «Книги рекордів України» у Вінницькій області Володимир Козюк.

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За його словами, картину-рекордсменку її творці презентують у п’ятнадцяти навчальних закладах Вінниці як заохочення до благодійного збору коштів на потреби дітей, які там навчаються, але не мають можливість придбати якісне шкільне приладдя. Потім робота буде продана з аукціону, а кошти підуть на придбання матеріалів для Вінницької художньої школи.