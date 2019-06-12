За премію ім. Івана Франка 2019 року змагатимуться 23 твори

Державний комітет телебачення і радіомовлення України оприлюднив список творів, що надійшли на здобуття Премії імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності у 2019 році.

Про це повідомляє прес-служба комітету.

“Всього подано 23 твори. Зокрема, у номінації “За кращу публікацію у друкованих ЗМІ” - 6 публіцистичних творів, опублікованих у газетах “Молодь України”, “Українська літературна газета”, “Замкова гора” (м. Біла Церква), “Часопис Донеччина” (м. Краматорськ), журналі “Країна”, - ідеться в повідомленні.

На здобуття премії у номінації “За кращу наукову роботу в інформаційній сфері” надійшло 13 робіт науковців з Києва, Львова, Запоріжжя.

Дві журналістські програми телеканалу Дніпровської міської ради “Дніпро TV” змагатимуться за премію у номінації “За кращий твір у телевізійній сфері”. Дві радіопрограми, що вийшли в ефірі UA: Радіо Культура та радіо “Ритм” (м. Рівне) - у номінації “За кращий твір у радіомовній сфері”.

З переліком робіт, поданих на здобуття премії імені І. Франка цього року, можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо за посиланням.

Премію ім. Івана Франка в галузі інформаційної діяльності засновано 2004 року. Вона присуджується щорічно до дня народження Івана Франка - 27 серпня - у розмірі 10 тисяч гривень у кожній номінації.

Премією відзначаються автори нових оригінальних творів, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.