Українець написав трек для реклами Intel

Як зазначається, на його музику китайська компанія вийшла завдяки французькій Cezame.

"Вони включили 2 наших трека Blues of Tomorrow (мій трек, на який зняли рекламу для Intel у Китаї) і Kingdom of Heaven Костянтина Дениса до їхньої бібліотеки Modern Heroes", – пояснив музикант.