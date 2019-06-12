Українець написав трек для реклами Intel
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Укрінформ
Український продюсер електронної музики Всеволод Корецький написав трек для рекламного ролика компанії Intel, який знімала китайська компанія.
Китайці купили його трек Blues of Tomorrow, повідомив Корецький сайту про міську культуру "БЖ".
Як зазначається, на його музику китайська компанія вийшла завдяки французькій Cezame.
"Вони включили 2 наших трека Blues of Tomorrow (мій трек, на який зняли рекламу для Intel у Китаї) і Kingdom of Heaven Костянтина Дениса до їхньої бібліотеки Modern Heroes", – пояснив музикант.