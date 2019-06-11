“Друга ріка” і “СКАЙ” долучилися до команди фестивалю “Твоя Країна fest”

Другий музичний фестиваль “Твоя Країна fest” у червні-липні пройде у семи прикордонних містах України, і цього року до його команди долучилися нові учасники.

Про це повідомив на прес-конференції в Укрінформі креативний директор фестивалю, лідер гурту “Мандри” Сергій Фоменко (Фома).

“Цього року до команди долучилися кілька чудових колективів і виконавців, серед них такі потужні гурти, як “Друга ріка” та “СКАЙ”, легендарний гурт “Вася Клаб” та Оксана Муха”, - сказав Фома.

Він додав, що, як і торік, у фестивалі візьмуть участь гурт “Мандри”, Марія Бурмака та Іванка Червінська.

“Це другий фестиваль. Ми продовжуємо робити важливу, стратегічну справу — їздити в міста, де вакуум української культури, і думаю, що її вже важко буде зупинити, тому що з’явилося багато нових креативних ідей”, - підкреслив музикант.

Презентація другого музичного фестивалю "Твоя Країна fest" в Укрінформі / Фото: Овсяннікова Юлія, Укрінформ

Лідер "Мандрів" зазначив, що фестиваль проходитиме у Коростені, Чернігові, Сумах, Шостці, Бердянську, Скадовську, Чорноморському. “В кожному з міст звучатиме якнайкрутіша українська музика”, - пообіцяв креативний директор.

Як наголосив Артем Біденко - державний секретар Міністерства інформаційної політики України, що є організатором фестивалю, “Твоя Країна fest” є важливим для України проектом.

“Для нас ключовий вибір — це прикордонні міста, де не так багато різних заходів на підтримку української мови, де засилля телеканалів, книжок, преси іншою мовою. Це маленькі міста, де немає кінотеатрів, де не такі якісні концертні майданчики, куди не доїжджають українські музиканти. Ми хочемо, щоб вони туди доїжджали і показували людям, якою прекрасною є українська музика”, - наголосив Біденко.

Водночас він зазначив, що фестиваль не обмежується одним-двома місяцями. Разом з музикантами, кінематографістами, видавцями, авторами планується великий вояж, який розтягується фактично на весь рік, впродовж якого відбуватимуться інші заходи - покази українського кіно, української соціальної реклами, книжкові виставки тощо.

Народна артистка України Марія Бурмака поділилася враженнями від першого фестивалю, що відбувся торік.

“Минулий фестиваль також охопив 7 прикордонних міст. Ми їхали на розвідку: як сприйматимуть? Але в кожному місті на нас чекали, ми бачили, що української музики там потребують. Якщо за 10-бальною шкалою, то вийшло на 15! Тому що кожне з міст перевершило наші сподівання. І кожне з них має значення, бо кожне — чи Маріуполь, чи Мукачево, чи Конотоп, чи Новоселиця - це невеликий форпост”, - підкреслила співачка.

Лідер гурту “Друга ріка” Валерій Харчишин та фронтмен рок-гурту “СКАЙ” Олег Собчук пообіцяли слухачам багато драйвової музики.

“Ми зіграємо в цьому турі наш найуспішніший альбом “Піраміда”. Де б ми не були, цей альбом сприймається якнайкраще, ці пісні співаються, від самого початку він став популярним. Я думаю, що це хочуть почути”, - сказав Харчишин.

Собчук же висловив задоволення появою Фестивалю української музики.

“Я дуже радий, що з’явився такий фестиваль, тому що більш як половині України не вистачає справжньої україномовної культури, української пісні. Важливо, що ми туди приїдемо. І те, що ми там скажемо, що зіграємо, буде щиро, цікаво, драйвово і з дуже хорошим, добрим соціальним підтекстом. Всім сподобається!” - запевнив музикант.