Стало відомо, хто чемпіон світу з "лайків" в Інстаграмі

Перше місце в рейтингу за кількість лайків серед всіх сторінок в мережі Інстаграм зайняв акаунт актриси і співачки Селени Гомес.

Про це пише foxnews.

«Лідером за кількістю лайків в Інстаграмі є сторінка Селени Гомеси. Зірка не лідирує за загальною кількістю підписників, але її дописи в середньому набирають по 4,6 мільйона лайків кожна. Саме тому співачка зайняла перше місце», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рейтинг склали фахівці платформи Hype Auditor. Вони визначили ступінь залученості користувачів профілю Селени Гомес.

Також за допомогою спеціальної програми вирахували ботів, що дозволило встановити реальну кількість живих підписників.

Друге місце у рейтингу зайняла модель Кайлі Дженнер - кожна її публікація набирає близько 3,6 мільйона лайків. Замикає трійку лідерів Кріштіану Роналду з показником у 2,8 мільйона лайків.

До ТОП-5 рейтингу також увійшли Ліонель Мессі (2,4 мільйона) і Бейонсе (2,3 мільйона лайків).