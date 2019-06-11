Стало відомо, хто чемпіон світу з

Стало відомо, хто чемпіон світу з "лайків" в Інстаграмі

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Укрінформ
Перше місце в рейтингу за кількість лайків серед всіх сторінок в мережі Інстаграм зайняв акаунт актриси і співачки Селени Гомес.  

Про це пише foxnews.

«Лідером за кількістю лайків в Інстаграмі є сторінка Селени Гомеси. Зірка не лідирує за загальною кількістю підписників, але її дописи в середньому набирають по 4,6 мільйона лайків кожна. Саме тому співачка зайняла перше місце», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рейтинг склали фахівці платформи Hype Auditor. Вони визначили ступінь залученості користувачів профілю Селени Гомес.

Також за допомогою спеціальної програми вирахували ботів, що дозволило встановити реальну кількість живих підписників.

hi Cannes...you’re very pretty

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

Друге місце у рейтингу зайняла модель Кайлі Дженнер - кожна її публікація набирає близько 3,6 мільйона лайків. Замикає трійку лідерів Кріштіану Роналду з показником у 2,8 мільйона лайків.

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До ТОП-5 рейтингу також увійшли Ліонель Мессі (2,4 мільйона) і Бейонсе (2,3 мільйона лайків).

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