Уряд погодив передачу КПВВ «Чонгар» в управління МінТОТу

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яким відчужив майно КПВВ "Чонгар" від АТ "Укрзалізниця" та передав його у власність Міністерству реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 21 жовтня.

За словами міністр інфраструктури Владислава Криклія, Мінінфраструктури спільно з Мінфіном шукатимуть джерела компенсації Укрзалізниці вартості майна КПВВ. Відповідне протокольне доручення Кабміну відомства отримали під час засідання.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року уряд передав функції замовника будівництва КПВВ "Чонгар" від українського державного підприємства "Укрінтеравтосервіс" до АТ "Укрзалізниця".

Будівництво КПВВ "Чонгар" було завершене у листопаді 2019 року.