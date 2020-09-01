Апеляцію на арешт кримчанина Яцкіна суд у РФ розгляне 3 вересня - Полозов

Розгляд апеляційної скарги захисту кримчанина Івана Яцкіна, якого Росія обвинувачує у шпигунстві, на продовження йому терміну тримання під вартою відбудеться в Московському міському суді вранці 3 вересня.

Про це написав у Фейсбуку адвокат Микола Полозов, повідомляє Укрінформ.

«Московський міський суд призначив розгляд апеляційної скарги захисту українського політв'язня Івана Яцкіна, у зв'язку з продовженням йому терміну тримання під вартою, на 3 вересня о 10:30. Зал 327», - зазначив Полозов.

Як повідомлялося, в середині серпня термін тримання Івана Яцкіна під вартою було продовжено на два місяці - до 16 жовтня.

Уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року. Наприкінці грудня його вивезли до Москви і досі утримують у СІЗО «Лефортово». Яцкіна обвинувачують у тому, нібито він, діючи в інтересах України, передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, молодша дочка народилася вже після його арешту.