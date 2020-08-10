Правозахисники вважають обмеження на перетин КПВВ з Кримом необгрунтованим

Обмежувальні заходи, введені Кабінетом Міністрів України на в'їзд і виїзд з окупованого Криму, є "необґрунтованим і непропорційним обмеженням свободи пересування".

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у відкритій заяві низки правозахисних організацій, які опікуються захистом прав постраждалих від конфлікту осіб.

Правозахисники вважають, що припинення роботи КПВВ позбавило громадян України, які проживають в окупованому Криму, доступу до освіти та медичної допомоги, призводить до роз’єднання сімей та інших значних негативних наслідків.

Вони звернулися до Президента Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом публічно пояснити причини надання доручення Кабінету Міністрів України щодо ухвалення рішення про відновлення обмежень щодо перетину адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Криму громадянами України, а також невідкладно ухвалити зміни до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України задля визначення підстав гуманітарного характеру, наявність яких надає дозвіл на перетин межі з тимчасово окупованої території АР Крим та м.Севастополь.

У заяві висловлюється думка, що при введенні обмежень не було надано публічного переконливого обґрунтування необхідності їх повернення. "Необхідність прийняття таких заходів пояснюється “зростанням кількості випадків діагностування інфікування COVID-19”, що по всій території України відбувається від початку пандемії і не стає приводом для закриття кордонів навіть з Російською Федерацією. При цьому, офіційна статистика МОЗ України свідчить, що найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях, які не межують з окупованою територією. Крім того, уряд жодним чином не пояснив, чому прийняті заходи будуть більш ефективними ніж, наприклад, повернення самоізоляції громадян України із застосуванням додатку “Дій вдома”, - наголосили правозахисники.

Вони також нагадали, що обмеження були відновлені раптово та неочікувано, рівно через тиждень після того, які всі карантинні обмеження на перетин КПВВ з окупованим Кримом були зняті (зокрема, вимога проходити самоізоляцію протягом 14 днів з використанням електронного сервісу “Дій вдома”). Люди, які знаходяться на території півострова, мали менше доби на виїзд, що призвело до значних черг на КПВВ в ніч з 8 на 9 серпня.

Як повідомлялося, 8 серпня 2020 року на позачерговому засіданні уряду було прийнято Розпорядження № 979-р, яким на термін з 9 по 30 серпня фактично були відновлені березневі обмеження щодо перетину адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Криму. Згідно з рішенням уряду, дозвіл чи заборона перетину адмінкордону надається відповідно до зареєстрованого місця проживання. Тобто повернутися на підконтрольну українському уряду територію мають можливість тільки ті особи, які можуть підтвердити реєстрацію місця проживання на контрольованій території. Відповідно, в’їжджати на тимчасово окуповану територію можуть лише громадяни, в паспортах яких місцем реєстрації зазначено саме на цій території.