“Суд” у Криму відхилив апеляцію на розшук Едема Бекірова

Верховний суд Криму відхилив апеляцію адвоката Олексія Ладіна на постанову районного «суду» Сімферополя про оголошення в розшук колишнього політв'язня Едема Бекірова.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

«Верховний суд Криму відхилив апеляцію сторони захисту на постанову Центрального районного суду про оголошення в розшук Едема Бекірова», - йдеться у повідомленні.

За словами адвоката Ладіна, оголошення в розшук його підзахисного є незаконним, оскільки неявка його до кримського «суду» має серйозні медичні підстави.

«Захист вважає оголошення в розшук Едема Бекірова незаконним, оскільки при винесенні рішення, що він нібито не з'явився на виклик суду, захист надав численні медичні документи про те, що Едем Бекіров, будучи інвалідом першої групи, продовжує лікування, в тому числі стаціонарне, в госпіталях і клініках України, як по частині неврології, так і по частині кардіології, а також вирішує питання протезування», - розповів адвокат.

У Кримській солідарності нагадали, що на момент винесення рішення суду першої інстанції про припинення кримінальної «справи» та оголошення Бекірова в розшук без фактичного взяття під варту до явки в суд, «були закриті кордони на всіх контрольно-пропускних пунктах, які розділяють Крим з Україною».

«Навіть просте його переміщення вулицями Сімферополя або територією України саме по собі мало б склад адміністративного правопорушення, так як він згідно з законом і приписом лікарів повинен був бути в суворій самоізоляції для того, щоб, не дай Бог, не заразитися COVID-19», - пояснив адвокат.

За його словами, захист заперечував і наполягав на призупиненні справи до повного одужання Бекірова.

Ладін також зазначив, що оригінали медичних документів, які підтверджують позицію захисту, на момент винесення рішення, неможливо було надати через епідеміологічну ситуацію і перекриті кордони, тому до справи долучені були лише копії.

«Однак сьогодні під час розгляду апеляції судді були надані оригінали. Суд не зважив на аргументи адвоката Олексія Ладіна. Захист має намір оскаржити рішення Верховного суду Республіки Крим», - повідомляє Кримська солідарність.

Як повідомлялося, 57-річного Бекірова було затримано 12 грудня 2018 року на в'їзді в Крим та обвинувачено за ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 (зберігання і передача вибухонебезпечних речовин і патронів). 13 грудня Київський районний «суд» Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці, потім цей запобіжний захід неодноразово продовжували попри на те, що він - інвалід I групи (ампутована нога), хворіє на цукровий діабет, а також переніс інфаркт і операцію на серці.

7 вересня 2019 року між Україною і РФ відбувся обмін утримуваними особами в форматі 35 на 35, тоді серед інших в'язнів Кремля в Україну повернувся Едем Бекіров.

У травні 2020 року Центральний районний «суд» м. Сімферополь оголосив у розшук громадянина України Едема Бекірова.