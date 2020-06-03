Поліція Криму оголосила підозру омонівцю за побиття українського активіста

Слідчі поліції Криму повідомили про підозру омонівцю за побиття українського активіста.

Про це інформує пресслужба МВС.

«Слідчі поліції Криму повідомили про підозру омонівцю за побиття українського активіста», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як поінформував начальник Головного управління Національної поліції в АРК та м. Севастополі Віталій Стрижак, працівники слідчого управління під час досудового розслідування встановили, що 7 вересня 2016 року діючий співробітник російського спецпідрозділу ОМОН, перебуваючи в Севастополі, завдав тілесні ушкодження кримчанину, 1977 року народження.

У потерпілого діагностували відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, переломи орбіти, закритий перелом кісток носа.

Правоохоронці встановили, що нападник побив кримчанина на ґрунті національної ненависті, зокрема до громадян України, українських активістів, які мешкають на тимчасово окупованій території АРК, побачивши на рамі його велосипеда українську символіку.

«Після побиття підозрюваний повалив потерпілого на землю, зв’язав руки пластиковими стяжками та утримував у такому положенні понад три години, не даючи можливості надати йому медичну допомогу. Після проведення всіх необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим працівники слідчого управління поліції Криму повідомили зловмиснику про підозру. Наразі він проходить службу в підрозділі «ОМОН» Російської Федерації», – повідомив Стрижак.

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Уточнюється, що зловмиснику повідомлено про підозру за вчинення правопорушень, передбачених трьома статтями ККУ.

Зокрема, за ч. 2 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на приниження національної честі та гідності, а також обмеження прав за ознаками політичних та інших переконань, поєднані з насильством), ч. 2 ст. 121 (умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості) та ч.1 ст.146 (незаконне позбавлення волі) ККУ.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Стрижак додав, що наразі слідчі вирішують питання про отримання щодо підозрюваного відповідної санкції суду та оголошення його у міжнародний розшук.