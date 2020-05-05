Укрзалізниця передасть КПВВ "Чонгар" у державну власність

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

«Згідно з положеннями документа (меморандуму – авт.), після визначення державної компанії-набувача об’єктів пункту пропуску (ДП), Укрзалізниця зробить оцінку майна КПВВ та підготує пакет необхідних документів для його відчуження та передачі на баланс нового ДП з компенсацією понесених витрат», - йдеться у повідомленні.

Надалі, за умови затвердження Кабінетом міністрів передачі права власності, розвитком КПВВ займатимуться відповідальне держпідприємство разом із Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та компанією Socar в рамках окремих цивільно-правових угод.

«Укрзалізниця наприкінці 2019 року власними силами завершила будівництво режимних зон на КПВВ «Чонгар». Підписаний сьогодні меморандум містить перелік практичних кроків для передачі цього об’єкта у державну власність та перетворення його на сучасний транспортний хаб», - зазначив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Меморандум підписали віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик, а також представник “Сокар Енерджі Україна” Сергій Колеченко.

Як повідомлялося, наприкінці вересня 2019 року за дорученням уряду АТ "Укрзалізниця" розпочало роботи з будівництва на двох контрольних пунктах в’їзду/виїзду (КПВВ) «Чонгар» та «Каланчак» на межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. Кабмін передав функції замовника робіт АТ «Укрзалізниця» від Українського державного підприємства з обслуговування іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».