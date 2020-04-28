"Верховний суд Криму" розгляне 6 травня апеляцію у справі Веджіє Кашка

Розгляд апеляційної скарги на відмову порушити кримінальну справу за фактом смерті ветерана кримськотатарського руху Веджіє Кашка після її затримання російськими силовиками відбудеться 6 травня в окупованому Криму.

Повідомлення адвокат Микола Полозов опублікував в Facebook.

"Верховний суд Криму " призначив розгляд моєї апеляційної скарги у справі Веджіє Кашка на 6 травня о 15:30", - прокоментував Полозов.

Як повідомлялося, 23 листопада 2017 року в анексованому Криму пройшли затримання і арешти чотирьох кримських татар: Бекіра Дегерменджі, Руслана Трубача, К"язіма Аметова і Асана Чапуха. Свідком цих подій стала ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка, яка також була затримана. Вона померла в машині швидкої допомоги.

Місцева "влада" відмовилася порушувати справу за фактом її смерті. Також підконтрольний РФ "суд" у Криму не задовольнив скаргу адвоката Миколи Полозова на відмову слідчого Слідчого комітету Росії (СКР) в порушенні кримінальної справи за фактом загибелі Веджіє Кашка. За словами адвоката, слідство не стало встановлювати суттєві обставини смерті Кашка, зокрема застосування щодо неї фізичної сили і психологічного тиску.