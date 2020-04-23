Суд у Росії продовжив арешт кримськотатарського активіста до 15 червня

Російський суд у Сочі залишив під вартою кримськотатарського активіста Шабана Умерова до 15 червня 2020 року.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

«Сьогодні, 23 квітня 2020 року, в Третьому Апеляційному суді в Сочі відбувся розгляд апеляційної скарги в інтересах Умерова Шабана Ізетовича на постанову Верховного суду Криму про продовження терміну тримання під вартою. Суд відмовив у задоволенні скарги захисту», - повідомляє Кримська солідарність із посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова.

За його словами, постанову суду першої інстанції було залишено в силі, а це значить, що Шабанов залишиться під арештом до 15 червня 2020 року.

В ході засідання активіст заявив відведення колегії суддів, обгрунтувавши це тим, що він вважає себе громадянином України. Умеров вимагав стосовно себе застосування в пріоритетному порядку норм Міжнародного гуманітарного права та 4 Женевської конвенції, згідно з якою кримінальне переслідування, в тому числі обрання запобіжного заходу, є незаконним і неприпустимим.

Як повідомив адвокат, суд відмовив у задоволенні відведення його підзахисного.

При цьому Шейхмамбетов звернув увагу суду на неспроможність і необгрунтованість рішення про продовження арешту, вказавши, що всі висновки були засновані на припущеннях, що не знаходять свого підтвердження в матеріалах справи і не відповідають фактичним обставинам.

Зокрема, обвинувачення бездоказово передбачає, що, перебуваючи на волі, Умеров «може продовжувати займатися злочинною діяльністю, перешкоджати провадженню у цій кримінальній справі, погрожувати свідкам, знищити докази, сховатися від органів попереднього слідства і суду».

Шабан Умеров - фігурант другої сімферопольської групи у «справі Хізб ут-Тахрір». Займався передачами для кримських татар, яких утримують у СІЗО. Має трьох дітей. Звинувачується за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації). Під вартою з 27 березня 2019 року. 14 грудня стало відомо, що у кримськотатарського активіста Умерова стався серцевий напад в умовах СІЗО. Адвокат уже двічі готував звернення з приводу необхідного Шабану Умерову медобстеження.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня в окупованому Криму силовики провели масові обшуки та затримання кримських татар, багато з яких є активістами Кримської солідарності. Всього було затримано й заарештовано 24-х людей.