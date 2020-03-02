Справа Чийгоза: Слідком РФ відкрив справу проти українських силовиків

Справа Чийгоза: Слідком РФ відкрив справу проти українських силовиків

Укрінформ
Російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти співробітників українських правоохоронних органів у відповідь на кримінальну справу українських правоохоронців через незаконне затримання в окупованому Криму Ахтема Чийгоза.

Про це повідомляє сайт СКР.

«У лютому 2020 року співробітники української Національної поліції і прокуратури Автономної Республіки Крим... ініціювали незаконне кримінальне переслідування трьох завідомо невинних російських громадян, які здійснювали попереднє слідство відносно вказаної особи (Ахтема Чийгоза, - ред.)... За даним фактом у Слідчому комітеті РФ порушено кримінальну справу стосовно співробітників українських правоохоронних органів за ч.2 ст.299 КК РФ (незаконне притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності)», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 10 лютого 2020 року прокуратура України оголосила про підозру у вчиненні державної зради екс-прокурору з анексованого Криму Ганні Туробовій, яка представляла обвинувачення у справі Чийгоза. 14 лютого прокуратура АР Крим повідомила про підозру трьом працівникам незаконно створеного "Головного слідчого управління слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Крим", які незаконно затримували Чийгоза.

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Заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза було затримано 29 січня за звинуваченням в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року біля будівлі кримського парламенту.

Окупаційний суд Сімферополя обрав Чийгозу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19 лютого 2015 року. Після цього термін тримання кілька разів продовжували. Головним обвинувачем у справі проти Чийгоза була призначена окупаційною владою "глава прокуратури Криму" Наталія Поклонська.

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У вересні 2017 року підконтрольний Кремлю "Верховний суд" анексованого Криму засудив Чийгоза до 8 років колонії загального режиму.

У жовтні того ж року, Росія видала Чийгоза і ще одного представника кримськотатарського народу Ільмі Умерова Туреччині в обмін на двох російських агентів Олександра Смирнова і Юрія Анісімова, яких у Туреччині звинуватили в шпигунстві та підготовці вбивства.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні президент Володимир Зеленський підписав указ "Про День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", який щорічно відзначатиметься 26 лютого - в пам'ять про події 2014 року.

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