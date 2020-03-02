Справа Чийгоза: Слідком РФ відкрив справу проти українських силовиків

Російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти співробітників українських правоохоронних органів у відповідь на кримінальну справу українських правоохоронців через незаконне затримання в окупованому Криму Ахтема Чийгоза.

Про це повідомляє сайт СКР.

«У лютому 2020 року співробітники української Національної поліції і прокуратури Автономної Республіки Крим... ініціювали незаконне кримінальне переслідування трьох завідомо невинних російських громадян, які здійснювали попереднє слідство відносно вказаної особи (Ахтема Чийгоза, - ред.)... За даним фактом у Слідчому комітеті РФ порушено кримінальну справу стосовно співробітників українських правоохоронних органів за ч.2 ст.299 КК РФ (незаконне притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності)», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 10 лютого 2020 року прокуратура України оголосила про підозру у вчиненні державної зради екс-прокурору з анексованого Криму Ганні Туробовій, яка представляла обвинувачення у справі Чийгоза. 14 лютого прокуратура АР Крим повідомила про підозру трьом працівникам незаконно створеного "Головного слідчого управління слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Крим", які незаконно затримували Чийгоза.

Заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза було затримано 29 січня за звинуваченням в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року біля будівлі кримського парламенту.

Окупаційний суд Сімферополя обрав Чийгозу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19 лютого 2015 року. Після цього термін тримання кілька разів продовжували. Головним обвинувачем у справі проти Чийгоза була призначена окупаційною владою "глава прокуратури Криму" Наталія Поклонська.

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У вересні 2017 року підконтрольний Кремлю "Верховний суд" анексованого Криму засудив Чийгоза до 8 років колонії загального режиму.

У жовтні того ж року, Росія видала Чийгоза і ще одного представника кримськотатарського народу Ільмі Умерова Туреччині в обмін на двох російських агентів Олександра Смирнова і Юрія Анісімова, яких у Туреччині звинуватили в шпигунстві та підготовці вбивства.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні президент Володимир Зеленський підписав указ "Про День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", який щорічно відзначатиметься 26 лютого - в пам'ять про події 2014 року.