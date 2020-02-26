За політичними та релігійними мотивами переслідують 90 кримчан — Коляда

За політичними та релігійними мотивами в Криму переслідується щонайменше 90 осіб, і їх кількість постійно зростає.

Про це під час Форуму Age of Crimea (Час Криму), який присвячений Дню кримського спротиву російській окупації, заявила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За даними правозахисників, у 2019 році на півострові зафіксовано 86 обшуків, 157 затримань, 194 допити, так званих бесід, 335 випадків арешту, 33 винесені вироки щодо політв'язнів Криму, 252 випадки продовження строків тримання під вартою. Відомо про 578 випадків порушення прав на справедливий суд, 90 випадків - на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров'я, 69 етапувань політв'язнів", - сказала вона.

За її словами, за політичними та релігійними мотивами на півострові переслідуються сьогодні щонайменше 90 осіб, і їх кількість постійно зростає.

"Серед них – Наріман Мемедемінов, Ремзі Бекіров, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Руслан Сулейманов, а також правозахисники Емір-Усеїн Куку та Сервер Мустафаєв", - сказала вона.

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26 лютого в Україні проходять заходи з нагоди Дня опору Криму російській окупації.