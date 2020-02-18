У Херсоні змагатимуться за відкритий Кубок Асоціації футболу АР Крим

У Херсоні 2 березня стартує ІV Відкритий Кубок АР Крим з футболу.

Про це повідомляє сайт спортивних новин Херсонщини «Спорт для всіх».

«Асоціація футболу АР Крим спільно з Херсонською обласною асоціацією футболу вчетверте проводитимуть традиційний відкритий Кубок Асоціації футболу АР Крим», - йдеться у повідомленні.

Матчі відбудуться на стадіоні зі штучним покриттям у Херсоні. Початок турніру – 2 березня 2020 року.

Серед учасників турніру, зокрема, ФК «Таврія» Сімферополь, ФК «Енергія» Нова Каховка, ФК «Таврія» Новотроїцьке, переможець Кубка 2019 року МФК «Кристал» Херсон та інші.