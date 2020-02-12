Народні депутати які прибули на КПВВ "Чонгар" на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим оглянули режимну й сервісну зони та дійшли до так званої "нулівки".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пропоную розпочати огляд нашого тимчасового КПВВ саме з цієї межі, де стоїть наш прапор, а далі рухатися і оцінювати, як працює КПВВ, всі служби, митники, прикордонники. І, власне, сьогодні ми очікуємо, що на КПВВ відбудеться засідання Комітету і будуть розглянуті ті питання, які протягом двох днів депутати вивчають на території нашої області", - зазначив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Депутати прибули в Чонгар на виїзне засідання комітету ВР / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

Разом із народними депутатами з роботою ЦНАПу, що працює наразі у тестовому режимі, з роботою митників та прикордонників знайомляться міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда та Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Народні депутати також спілкувалися з людьми, які перетинали адмінмежу і цікавилися, чи задоволені вони умовами, що створені на КПВВ, де минулого року провели реконструкцію.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, сьогодні на території КПВВ "Чонгар" у Херсонській області на межі з тимчасово окупованою АРК відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АРК та міста Севастополя.