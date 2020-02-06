Ексміністра освіти Табачника бачили у Сімферополі

В анексованому Криму помітили колишнього міністра освіти часів Віктора Януковича, ексдепутата Верховної Ради України (від «Партії регіонів») Дмитра Табачника.

Як повідомляє сайт Крим.Реалії, колишнього українського політика помітили 5 лютого біля будівлі податкової служби в Сімферополі на вулиці Мате Залки.

Сайт також опублікував відповідне фото Табачника.

Крим.Реалії спробували зв'язатися з Табачником, але його українські номери не обслуговуються.

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Після анексії Криму Росією в 2014 році Табачник був включений до санкційного списку Євросоюзу. У 2015 році Служба безпеки України оголосила його в розшук. Табачнику інкримінують розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. До цього йому було оголошено підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем. У 2015 році повідомлялося, що Табачник переховується в Ізраїлі.

Фото: Courtesy Photo