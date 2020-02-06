Справу Азарова передали до Антикорупційного суду

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу адвоката підозрюваних у справі №757/40117/19-к, фігурантом якої є Прем’єр-міністр України 2010-2014 років, та постановила передати матеріали до ВАКС.

Про це повідомляється на сайті Судової влади України.

"За результатами судового розгляду колегія суддів ухвалила скасувати ухвалу Печерського районного суду від 5 грудня 2019 року та передати матеріали за скаргою адвоката підозрюваних до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому порядку слідчими суддями цього суду", - йдеться у повідомленні.

Ухвала набула чинності та оскарженню не підлягає.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2018 року ГПУ повідомила про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову та його сину, колишньому народному депутату, в одержанні хабара у сумі понад 140 млн грн за призначення на посаду в Кабмін першого віце-прем’єр-міністра.

Микола Азаров обіймав посаду прем'єр-міністра України з 11 березня 2010 року по 28 січня 2014 року . Його син Олексій Азаров був народним депутатом Верховної Ради VII скликання.