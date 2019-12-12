Британський суд завершив слухання у справі про $3 мільярди боргу Януковича

Британський Верховний суд 12 грудня провів останні слухання у справі російської позики Україні на три мільярди доларів.

Про це повідомляється на сайті суду.

Слухання почалися 9 грудня та тривали чотири дні.

Як відомо, 17 лютого 2016 року Росія подала позов до Високого суду Англії для стягнення з України боргу в 3 млрд доларів. Як відомо, цю суму уряд Азарова взяв у Росії в борг наприкінці 2013 року. У 2015 році Україна реструктурувала всі свої борги, крім цього, оскільки Росія відмовилася вести відповідні переговори. Юридично Україна судиться не з державою РФ, а з довірчим радником - окремою юридичною особою The Law Debenture Trust Corporation PLC, яка представляє інтереси власників бондів, у тому числі РФ.

У березні 2017 року суд дійшов висновку, що Україна мала законну дієздатність укладати договори щодо облігацій, а політична частина аргументів України щодо примусу і тиску не може розглядатися в судовому порядку. Після цього Україна звернулася за отриманням і отримала дозвіл на апеляційне оскарження всіх негативних висновків у рішенні суду першої інстанції.

11 листопада 2018 року компанія The Law Debenture Trust за дорученням Мінфіну Росії подала до Верховного суду Великої Британії апеляцію на рішення Апеляційного суду країни щодо аргументу України про випуск єврооблігацій під тиском російської сторони.

22 січня 2018 року Апеляційний суд Великої Британії почав розгляд скарги.