Полозов через суд домагатиметься розслідування смерті Веджіє Кашка
Про це Полозов повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Слідчий слідчого відділу по Київському району Сімферополя ГСУ СК РФ по РК відмовив у задоволенні скарги, поданої на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом смерті ветерана національного руху кримських татар Веджіє Кашка, яка сталася 23 листопада 2017 року», - пише адвокат.
Полозов вважає, що даний факт свідчить про "заангажованість та неефективність у розслідуванні цієї справи" і має намір оскаржити в судовому порядку відмову в порушенні кримінальної справи за фактом смерті Кашка.
"Абсолютно очевидна заангажованість і неефективність у розслідуванні цієї справи російськими силовиками, разом з тим, необхідно використовувати всі засоби правового захисту в рамках цієї юрисдикції, в тому числі і судовий порядок. У зв'язку з цим мною буде підготовлена скарга на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом смерті Веджіє Кашка в порядку ст. 125 КПК РФ, тобто в суд ", - заявив адвокат.
Полозов нагадав, що під час спецоперації із затримання Веджіє Кашка та її близьких друзів Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха, Казима Аметова і Руслана Трубача жінці стало погано, а через 30 хвилин вона померла в машині швидкої допомоги дорогою в лікарню.
Однак, за його словами, слідство не стало встановлювати суттєві обставини смерті Кашка.
"Разом з тим, за свідченнями очевидців, щодо Веджіє Кашка застосовувалася фізична сила і психологічний тиск. Крім того, навіть з матеріалів перевірки випливає, що слідчий МВС, яка проводила слідчу дію - виїмку щодо Веджіє Кашка, робила це вже після того, як Веджіє Кашка стало погано, прямо в кареті швидкої допомоги. І згідно з протоколом, слідча дія тривало близько півгодини. Тобто, фактично той час, коли Веджіє Кашка мали везти в стаціонарну лікарню, в реанімацію, слідчий спокійно тримала машину з нею і лікарями, заповнюючи свої протоколи ", - зазначив адвокат.
За словами Полозова, робота з оскарження відмови в порушенні справи за фактом смерті Кашка буде продовжена вже в судовому порядку.
"Безумовно, ми постараємося вичерпати всі засоби правового захисту в рамках російської юрисдикції. І в подальшому будемо звертатися в міжнародні інстанції", - підкреслив Полозов.
Як повідомлялося, 23 листопада 2017 року пройшли затримання і арешти чотирьох кримських татар: Бекіра Дегерменджі, Руслана Трубача, Кязима Аметова і Асана Чапуха. Свідком цих подій стала ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка, яка також була затримана. У той день її серце зупинилося в машині швидкої допомоги.
"Влада" відмовилися порушувати справу за фактом її смерті. Адвокат Микола Полозов подав скаргу в російський Слідчий комітет на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом загибелі ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.