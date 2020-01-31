Полозов через суд домагатиметься розслідування смерті Веджіє Кашка

В окупованому Криму слідчий відмовив у задоволенні скарги адвоката Миколи Полозова на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за матеріалами перевірки загибелі 83-річної кримської татарки Веджіє Кашка під час її затримання російськими силовиками в Сімферополі.

Про це Полозов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Слідчий слідчого відділу по Київському району Сімферополя ГСУ СК РФ по РК відмовив у задоволенні скарги, поданої на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом смерті ветерана національного руху кримських татар Веджіє Кашка, яка сталася 23 листопада 2017 року», - пише адвокат.

Полозов вважає, що даний факт свідчить про "заангажованість та неефективність у розслідуванні цієї справи" і має намір оскаржити в судовому порядку відмову в порушенні кримінальної справи за фактом смерті Кашка.

"Абсолютно очевидна заангажованість і неефективність у розслідуванні цієї справи російськими силовиками, разом з тим, необхідно використовувати всі засоби правового захисту в рамках цієї юрисдикції, в тому числі і судовий порядок. У зв'язку з цим мною буде підготовлена ​​скарга на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом смерті Веджіє Кашка в порядку ст. 125 КПК РФ, тобто в суд ", - заявив адвокат.

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Полозов нагадав, що під час спецоперації із затримання Веджіє Кашка та її близьких друзів Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха, Казима Аметова і Руслана Трубача жінці стало погано, а через 30 хвилин вона померла в машині швидкої допомоги дорогою в лікарню.

Однак, за його словами, слідство не стало встановлювати суттєві обставини смерті Кашка.

"Разом з тим, за свідченнями очевидців, щодо Веджіє Кашка застосовувалася фізична сила і психологічний тиск. Крім того, навіть з матеріалів перевірки випливає, що слідчий МВС, яка проводила слідчу дію - виїмку щодо Веджіє Кашка, робила це вже після того, як Веджіє Кашка стало погано, прямо в кареті швидкої допомоги. І згідно з протоколом, слідча дія тривало близько півгодини. Тобто, фактично той час, коли Веджіє Кашка мали везти в стаціонарну лікарню, в реанімацію, слідчий спокійно тримала машину з нею і лікарями, заповнюючи свої протоколи ", - зазначив адвокат.

За словами Полозова, робота з оскарження відмови в порушенні справи за фактом смерті Кашка буде продовжена вже в судовому порядку.

"Безумовно, ми постараємося вичерпати всі засоби правового захисту в рамках російської юрисдикції. І в подальшому будемо звертатися в міжнародні інстанції", - підкреслив Полозов.

Як повідомлялося, 23 листопада 2017 року пройшли затримання і арешти чотирьох кримських татар: Бекіра Дегерменджі, Руслана Трубача, Кязима Аметова і Асана Чапуха. Свідком цих подій стала ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка, яка також була затримана. У той день її серце зупинилося в машині швидкої допомоги.

"Влада" відмовилися порушувати справу за фактом її смерті. Адвокат Микола Полозов подав скаргу в російський Слідчий комітет на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом загибелі ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.