Херсонський суд завтра обиратиме запобіжний захід "єдиноросу" Кучерявому

У вівторок, 10 грудня, Херсонський міський суд Херсонської області розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу члену російської політичної партії “Єдина Росія”.

Про це інформує портал Судова влада.

“Херсонським міським судом Херсонської області 10 грудня 2019 року о 10:10 буде розглядатись клопотання про обрання запобіжного заходу члену російської правлячої політичної партії “Єдина Росія”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, клопотання розглядатиме слідчий суддя Галина Радченко.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня на адміністративному кордоні із тимчасово окупованою територією АР Крим контррозвідники СБУ затримали активного прибічника анексії півострова, члена російської правлячої політичної партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого.

6 грудня стало відомо, що Служба безпеки в АР Крим з дислокацією у Херсоні повідомила йому про підозру у посяганні на територіальну цілісність України.

За версією слідства, підозрюваний у березні 2014 року був учасником організації “Автоканал Севастополя”, яка через канали зв'язку координувала роботу “самооборонівців”, а також причетний до організації та забезпечення роботи блокпостів у Севастополі, спостереження за окремими військовими частинами України та дільницями, де відбувалось голосування на так званому “загальнокримському референдумі”.