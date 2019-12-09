Херсонський суд завтра обиратиме запобіжний захід "єдиноросу" Кучерявому
Про це інформує портал Судова влада.
“Херсонським міським судом Херсонської області 10 грудня 2019 року о 10:10 буде розглядатись клопотання про обрання запобіжного заходу члену російської правлячої політичної партії “Єдина Росія”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, клопотання розглядатиме слідчий суддя Галина Радченко.
Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня на адміністративному кордоні із тимчасово окупованою територією АР Крим контррозвідники СБУ затримали активного прибічника анексії півострова, члена російської правлячої політичної партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого.
6 грудня стало відомо, що Служба безпеки в АР Крим з дислокацією у Херсоні повідомила йому про підозру у посяганні на територіальну цілісність України.
За версією слідства, підозрюваний у березні 2014 року був учасником організації “Автоканал Севастополя”, яка через канали зв'язку координувала роботу “самооборонівців”, а також причетний до організації та забезпечення роботи блокпостів у Севастополі, спостереження за окремими військовими частинами України та дільницями, де відбувалось голосування на так званому “загальнокримському референдумі”.