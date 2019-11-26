Денісова вважає, що Криму не потрібен окремий омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Україні є лише один омбудсмен з прав людини, в тому числі на території АР Крим.

Так вона відреагувала під час брифінгу у Києві на прохання журналістів прокоментувати призначення ексвіце-прем'єра окупаційного уряду Криму Лариси Опанасюк на посаду "кримського омбудсмена".

"Як я буду налагоджувати стосунки? Безумовно, через партнерів, міжнародні організації, через своїх представників. Я вважаю, що Крим український, і не вважаю, що там якісь ще повинні бути "уповноважені". У нас, згідно із Конституцією, є один Уповноважений на всю незалежну, суверенну, вільну Україну", - заявила Денісова.

Денісова зауважила, що знає Опанасюк особисто, оскільки омбудсмен сама родом з Криму.

"І колись знала, як вона працювала в уряді, в тому числі в тому, у якому я працювала — Рада міністрів АРК. "Це було тоді, коли наш Крим був вільний, а не окупований Російською Федерацією", - додала омбудсмен.

Раніше у пресслужбі російсьского омбудсмена повідомили, що Тетяна Москалькова погодила призначення Лариси Опанасюк на посаду "кримського омбудсмена" та запропонувала пройти стажування.