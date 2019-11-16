Бекірову планують зробити чергову операцію

Звільненому з російського ув'язнення кримськотатарському активісту Едему Бекірову планують зробити ще одну операцію, зараз він перебуває у лікарні.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла дружина активіста Гульнара Бекірова.

«Продовжується його лікування в Інституті ортопедії та травматології у Києві. Три тижні зараз його «прокапають». 25 листопада планується у «Феофанії» ще одна операція стентування судин ніг», - сказала Бекірова.

За її словами, родина очікує, що він повернеться на Херсонщину на початку грудня.

Гульнара Бекірова розповіла, що у лікарні її чоловіка відвідують і кияни, і мешканці інших регіонів, а також кримчани, зокрема родичі політв’язнів. «Це дуже зворушливо, емоційно», - наголосила вона.

Читайте також: Едему Бекірову зробили ще одну операцію

Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня в Україну повернулися 11 незаконно засуджених у РФ громадян України і 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

57-річний Едем Бекіров був затриманий 12 грудня 2018 року на в'їзді до Криму. Його обвинуватили в тому, нібито він зберігав вибухонебезпечні речовини й набої.

13 грудня Бекірова заарештували на два місяці, потім цей запобіжний захід неодноразово продовжували, попри те, що він - інвалід I групи (ампутовано ногу), хворий на цукровий діабет, а також переніс інфаркт і операцію на серці.

Після повернення з полону Едему Бекірову вже робили операцію стентування судин ніг.

Фото: Радіо Свобода