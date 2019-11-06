Чийгоз обіцяє вивчити німецьку, якщо ФРН відмовиться від Nord Stream 2

Колишні бранці Кремля Ахтем Чийгоз і Євген Панов прибули до Берліна, де проведуть зустрічі з німецькими політиками, експертами, журналістами.

У вівторок у Посольстві України вони поспілкувалися з активістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми в складній ситуації та дуже розраховуємо на партнерів, серед яких Німеччина - один з найважливіших. Для нас дуже важливі ваші зусилля достукатися до політиків у ФРН, аби вони зрозуміли, що звільнення політв'язнів, полонених – це важливо, але не є визначальним у нашій боротьбі. Визначальним є повернення наших територій», - заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Ахтем Чийгоз.

Адже, пояснює він, одних удається витягнути з полону, але ворог захоплює нових заручників, і цей «конвеєр» не закінчиться, поки не будуть вільними всі наші території.

Чийгоз зауважив, що за рік, який минув після його попередньої поїздки до Берліна, було заарештовано майже 60 осіб. А звільнено – набагато менше. За наявними даними (які далеко не повні), лише в Криму незаконно утримують 63 осіб за політичними мотивами, адміністративні штрафи застосовуються до тисяч, безвісти зникло щонайменше 40 людей.

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На думку Чийгоза, найтяжчим був 2015 рік, коли вся агресивність апарату була спрямована на конкретних людей у Криму. А його арешт став підставою заборонити Меджліс кримськотатарського народу, визнати його екстремістською організацією.

«Боротися за Крим — це боротися за Україну. Я обрав цей шлях і я борюся за Україну», - заявив Чийгоз.

Він також повідомив, що інтенсивно вчить українську мову та пообіцяв вивчити німецьку, якщо ФРН відмовиться від проєкту Nord Stream 2.

У посольстві відбулася зворушлива зустріч Євгена Панова з німецьким активістом, колишнім в'язнем комуністичного режиму НДР Рональдом Вендлінгом. Він щочетверга проводить пікети перед посольством РФ у Берліні на захист українських політв'язнів у Росії.

Панов розповів Укрінформу, що про Вендлінга дізнався від матері, коли вона відвідувала сина в тюрмі. Загалом засуджений до восьми років ув’язнення за надуманими обвинуваченнями у тероризмі Панов відсидів 3 роки 1 місяць, за цей час кілька разів заявляв про катування та оголошував голодування.

Повернувся Панов в Україну 7 вересня в рамках обміну за схемою 35 на 35.

На зустрічі в посольстві колишні політв'язні розповіли про те, як зустрілися в Сімферополі в СІЗО, як переживали етапування, якими були умови в буцегарнях - і як вони зараз намагаються допомагати тим, хто залишається за ґратами.