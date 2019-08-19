У московській Бутирці Балуха не знайшли, пошуки тривають - адвокат

Адвокати українського політв'язня Володимира Балуха, відправленого по етапу в одне з московських СІЗО, поки що не можуть встановити місцезнаходження свого підзахисного.

Про це адвокат Дмитро Дінзе написав на своїй сторінці у Facebook.

"У СІЗО-2 Бутирка Балуха В.Г. немає. Продовжуємо пошуки, не все так просто. Є тільки неперевірена і непідтверджена інформація, що він виїхав до Москви", - написав Дінзе.

За його словами, місцезнаходження Балуха не встановлено, оскільки етап ФСВП Росії відбувається під грифом "для службового користування" (ДСК).

"Окремо журналістам нагадую, що етап ФСВП відбувається під грифом ДСК. Тому, якщо людина на етапі, то доки вона не вийде на зв'язок або ми її самі не знайдемо, перебуває в повній ізоляції. Майте це на увазі. До посту про Балуха В.Г.", - повідомив адвокат українця.

Як повідомляв Укрінформ, 16 серпня стало відомо, що Володимира Балуха, який відбував строк у колонії м. Торжок, вивезли до Москви, імовірно, в СІЗО "Лефортово" або "Бутирку".

Дану інформацію уточнила і розповсюдила адвокат Балуха Ольга Дінзе.

Володимир Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Взимку 2013 року Балух повісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку "Вулиця Героїв Небесної Сотні".

"Суд" у Криму засудив Балуха до 4-х років і 11-ти місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Причиною кримінального переслідування Володимира є його проукраїнська позиція в окупованому Росією Криму. Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політичним в'язнем.

З 29 березня 2019 року Балух перебуває у ВК-4 м.Торжок Тверської області (ФКУ ВК-4 УФСВП Росії по Тверській області), що порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.