“До катастрофи справа поки що не дійшла”: Балух написав з колонії українській активістці

Політв'язень Кремля Володимир Балух у листі до української активістки в Латвії Тетяни Лазді розповів, що психологічно в колонії «з витримкою» погано, але дуже допомагають листи від активістів.

Лазда передала копію листа кореспонденту Укрінформу.

"Не стану кривити душею, - останнім часом з витримкою є відчутні проблеми, але, хвала Богу, до катастрофи справа поки що не дійшла, і не в останню чергу, завдяки вашим (всім-всім!) листам", - пише Балух.

Окремо він дякує активістів за підтримку і увагу до його мами, що допомагає їй «з меншою гостротою і болем переживати розлуку».

Балух також передає «Євгену з Миколою (ймовірно, українським політв'язням Панову і Карпюку) і всім побратимам-бранцям міцне рукостискання, слова солідарності і віри у торжество справедливості і добра».

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух повісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні».

"Суд" у Криму засудив Балуха до 4-х років і 11-ти місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Причиною кримінального переслідування Володимира є його проукраїнська позиція в окупованому Росією Криму. Правозахисний центр «Меморіал» визнав його політичним в'язнем.

З 29 березня 2019 року Балух перебуває у ВК-4 м.Торжок Тверської області (ФКУ ВК-4 УФСІН Росії по Тверській області), що порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.