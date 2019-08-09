У Криму місцеві патріоти підняли прапор України

У місті Судак на території тимчасово окупованого Криму місцеві патріоти підняли Державний прапор України.

Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов.

«Сьогодні вранці на тимчасово окупованій Російською Федерацією території АР Крим в місті Судак місцевими патріотами України був піднятий Український прапор в знак пам‘яті за чотирма загиблими воїнами 6 серпня 2019 року в зоні проведення ООС», - йдеться у повідомленні.