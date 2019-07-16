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В "українського диверсанта" Захтея погіршилося здоров'я

Політв’язні
Укрінформ
За час перебування в колонії №1 окупованого Сімферополя у засудженого за сфабрикованою справою "українських диверсантів” Андрія Захтея до хронічних захворювань додалися проблеми зі спиною, набряки суглобів пальців. Погіршився і його моральний стан.

Про це з посиланням на дружину засудженого Оксану Захтей повідомляють "Крим.Реалії".

"Хвороби нікуди не поділися, медична допомога в колонії, на жаль, поверхнева. У нього хронічний гастрит, я ось постійно привожу необхідні таблетки. Спина – це взагалі болюча тема, спати на одному боці не може. Крім цього, ще й гайморит хронічний, вийде на прогулянку, навіть якщо невеликий вітер, продує – відразу загострення. Цього разу помітила, що на пальцях опухли суглоби, це супроводжується сильними болями. Раніше цього не було", – зазначила дружина Захтея.

За її словами, лікується або знімає симптоми хронічних хвороб в'язень тими медикаментами, які привозить вона.

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Також Оксана розповіла, що чоловік став дуже нервовим.

"Раніше хоч на щось сподівався, а зараз навіть не сподівається ні на кого. Не хоче себе тішити якимись мріями. Каже, коли з побачення повертаюся, ніби знову тільки сів у в'язницю", – розповіла жінка.

Як повідомляв Укрінформ, мешканця Євпаторії Андрія Захтея затримали в окупованому Криму разом з Євгеном Пановим у серпні 2016 року. ФСБ заявляла, що вони у складі групи "українських диверсантів" нібито готували теракти на півострові. Захтей розповідав адвокатам, що після затримання його жорстоко катували, зокрема, електричним струмом. У липні 2017 року він визнав свою вину, відмовився від адвокатів і уклав угоду зі слідством. У лютому 2018 року Андрій Захтей був засуджений до шести з половиною років позбавлення волі. 8 червня 2018 року його етапували з СІЗО до виправної колонії №1 у Сімферополі.

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