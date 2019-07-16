В "українського диверсанта" Захтея погіршилося здоров'я

За час перебування в колонії №1 окупованого Сімферополя у засудженого за сфабрикованою справою "українських диверсантів” Андрія Захтея до хронічних захворювань додалися проблеми зі спиною, набряки суглобів пальців. Погіршився і його моральний стан.

Про це з посиланням на дружину засудженого Оксану Захтей повідомляють "Крим.Реалії".

"Хвороби нікуди не поділися, медична допомога в колонії, на жаль, поверхнева. У нього хронічний гастрит, я ось постійно привожу необхідні таблетки. Спина – це взагалі болюча тема, спати на одному боці не може. Крім цього, ще й гайморит хронічний, вийде на прогулянку, навіть якщо невеликий вітер, продує – відразу загострення. Цього разу помітила, що на пальцях опухли суглоби, це супроводжується сильними болями. Раніше цього не було", – зазначила дружина Захтея.

За її словами, лікується або знімає симптоми хронічних хвороб в'язень тими медикаментами, які привозить вона.

Також Оксана розповіла, що чоловік став дуже нервовим.

"Раніше хоч на щось сподівався, а зараз навіть не сподівається ні на кого. Не хоче себе тішити якимись мріями. Каже, коли з побачення повертаюся, ніби знову тільки сів у в'язницю", – розповіла жінка.

Як повідомляв Укрінформ, мешканця Євпаторії Андрія Захтея затримали в окупованому Криму разом з Євгеном Пановим у серпні 2016 року. ФСБ заявляла, що вони у складі групи "українських диверсантів" нібито готували теракти на півострові. Захтей розповідав адвокатам, що після затримання його жорстоко катували, зокрема, електричним струмом. У липні 2017 року він визнав свою вину, відмовився від адвокатів і уклав угоду зі слідством. У лютому 2018 року Андрій Захтей був засуджений до шести з половиною років позбавлення волі. 8 червня 2018 року його етапували з СІЗО до виправної колонії №1 у Сімферополі.