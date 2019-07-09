У тяжкохворого Бекірова запалення легенів – дружина

Дружина тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують у СІЗО в окупованому Криму, повідомила, що у чоловіка запалення легенів.

Про це Гульнара Бекірова розповіла у вівторок під час виступу у ході дискусії «Крим: бачення майбутнього», що відбулася у Херсоні у межах культурно-соціального проєкту «Кримський дім об`єднує серця», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дізналися, що, крім всього, у нього запалення легенів і сьогодні він приймає антибіотики», - зазначила Бекірова.

За її словами, чоловіку пропонували антибіотики, але не казали для чого, і дали відповідь лише після офіційного запиту.

За її словами, вже 210-й день незаконного утримання, знущання, катувань, які зазнає її чоловік. «Я ці такі слова кажу, тому що це так і є. Це хвора людина, він інвалід І групи… У нього такі діагнози, що його не мають права утримувати в СІЗО», - каже Бекірова. І нагадує, що не виконується рішення Європейського суду з прав людини, що зобов’язав Росію негайно помістити в лікарню Бекірова.

Читайте також: У Росії збирають підписи за звільнення з СІЗО тяжкохворого активіста Бекірова

Вона також розповіла, що може лише листуватися з чоловіком – вона пише лист, фотографує його та передає через адвоката. «Адвокат раз на 5 днів передає чоловіку. У нас немає зв’язку», - каже вона.

Вона подякувала херсонцями, які першими у грудні виступили на підтримку політв’язнів та персонально на підтримку родини Бекірових.

Як повідомляв Укрінформ, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний “суд” Сімферополя заарештував Бекірова. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

Європейський суд із прав людини 11 червня ухвалив рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново перевести його в лікарню.

Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, попри рішення ЄСПЛ, відмовляється госпіталізувати активіста, який перебуває в сімферопольському СІЗО анексованого Криму. Підконтрольна Росії “прокуратура Криму” підтримала відмову ФСБ в госпіталізації Бекірова.

У Росії збирають підписи за звільнення з СІЗО тяжкохворого активіста Бекірова.

Донька та онука Бекірова бачать його лише у залі суду через скло.