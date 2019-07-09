Балух подякував усім за унікальну вишиванку

Український політв'язень у РФ, кримчанин Володимир Балух у листі українській активістці в Латвії Тетяні Лазді дякує всім, хто допоміг виконати його мрію - зробити вишиванку з Борщевським візерунком, запозиченим з музею на Тернопільщині.

Копію листа Балуха латвійська активістка передала кореспонденту Укрінформу.

"Мені до сліз зворушлива та турбота, якою ви мене оточуєте, і ви особисто, і латиські побратими і вся Україна! У мене вже кілька днів є фото тієї самої вишиванки з Борщівщини, автентичний візерунок якої скопійовано з сорочки 1930-х років, що належала активісту патріоту Степану Фещуку і яку ви передали моїй мамі... Тепер вже й не знаю, чи вистачить мені життя на те, що щоб віддати Україні і її святій землі за щастя бути причетним до цього космосу, який я ідентифікую, як "українство", - пише Балух.

Нагадаємо, раніше громадська організація «Гільдія народних умільців «Перлина», яка співпрацює з Борщівським обласним комунальним краєзнавчим музеєм на Тернопільщині, повідомляла про те, що кілька майстринь взялися шити вишиванку для Балуха. Вони вишивали візерунки з борщівської сорочки 1930-х років з колекції музею, що належала активісту, патріоту, уродженцю краю Степану Фещуку.

Раніше Балух написав у листі активістці Тетяні Лазді, що в керченській колонії у нього відібрали речі, в тому числі вишиванку.

Як повідомлялося, з 29 травня український активіст із Криму, політв'язень Володимир Балух знаходиться в російській виправній колонії № 4 міста Торжок Тверської області Росії. За цей час Балуха вже п'ять разів відправляли у штрафний ізолятор (ШІЗО) з надуманих, за словами адвокатів, причин.

27 червня Володимир Балух оголосив сухе голодування на знак протесту проти порушення його права на зустріч з консулом України.

28 червня його відвідала адвокат Дінзе, а український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням перевірити умови його утримання і забезпечити йому зустріч з консулом України. Після цього його перевели до тюремної лікарні. 5 липня стало відомо, що Балух припинив голодування у зв'язку з задоволенням його вимог.

Володимир Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух повісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні».

В кінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд у Криму засудив його до 5 років позбавлення волі за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів і інцидента, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання».

Балух свою провину не визнав, на знак протесту він оголосив голодування. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.