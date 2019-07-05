За 206 днів рідні Бекірова бачили його лише п'ять разів - за склом у суді

«15 заяв написала моя донька на зустріч з батьком, і за 206 днів не надали таку можливість, 15 відмов дали вони. У нас було 5 судів, була лише можливість на судах побачитись. Ви знаєте, він же за склом, і у неї є можливість лише долоню прикладати до скла», - зазначила дружина політв'язня.

Як розповіла Бекірова, її 12-річна онука, прийшовши з суду, плакала, що не може обійняти рідну людину.

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Як повідомляв Укрінформ, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний “суд” Сімферополя заарештував Бекірова. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

Європейський суд із прав людини 11 червня ухвалив рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново перевести його в лікарню.

Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, попри рішення ЄСПЛ, відмовляється госпіталізувати активіста, який перебуває в сімферопольському СІЗО анексованого Криму. Підконтрольна Росії “прокуратура Криму” підтримала відмову ФСБ в госпіталізації Бекірова.

У Росії збирають підписи за звільнення з СІЗО тяжкохворого активіста Бекірова.