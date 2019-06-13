Слободян сказав, скільки українців відвідали окупований Крим

Кількість українців, які відвідують окупований Крим, фактично не змінилася у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомив кореспондентові Укрінформу помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Збільшення кількості українців, які їдуть відпочивати, ми не спостерігаємо. Так, за травень 2019 року адмінкордон з Кримом перетнули близько 197 тисяч осіб, а за травень минулого року близько 190 тисяч. Тобто, збільшення несуттєве, і говорити про якесь різке зростання кількості тих, хто їде відпочивати, було б недоречно», – сказав Слободян.

Він також зауважив, у червні адміністративний кордон із окупованим Кримом перетнуло на 30 тисяч осіб менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.