У Варшаві показали перформанс про окупацію Криму

“Для мене ця вистава – це також спосіб висловити свій біль і занепокоєння з приводу того, що зараз відбувається у Криму…”,- сказала режисер PostPlayТеатру у Києві Галина Джикаєва, яка є кримською татаркою і після окупації півострова Росією змушена була залишити рідну землю.

У перформансі використано пісок, каміння та синій порошок, що символізує море.

Перформанс “Трава пробиває землю” у Варшаві / Фото: Банахевич Юрій, Укрінформ

За її словами, спеціально для цього перформансу ракушняк було привезено з півночі Криму, а невеликі камінці - з Судака. Ракушняк – це основний будматеріал, з якого кримські татари будували свої домівки у Криму після повернення зі сталінської депортації в Середню Азію і є символом дому, якого зараз намагається позбавити кримських татар російська окупаційна влада.

“Це – перформанс, тут все має бути по справжньому, автентично”,- наголосила Джикаєва.

Вона додала, що у цьому перформансі любов переплітається з насиллям, яке зараз можна спостерігати у Криму.

Подружжя акторів і драматургів Денис та Яна Гуменні підкреслили, що для них перформанс є особливим переживанням, не грою, а зануренням в атмосферу. Вони зауважили, що детально знають про події останніх років у Криму, а тому свої переживання виливають у художній формі. За їх словами, це не перший і не останній перформанс, який вони готують з кримської тематики.

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Як зазначають організатори показу, в основі цього міждисциплінарного проекту лягла сучасна кримськотатарська поезія, звіт КримSOS про тортури в Криму, звіт Amnesty International про тортури та порушення прав людини на сході України, доповідь Управління верховного комісара ООН з прав людини та документальні свідчення.

Як наголошується, з цих документів і народився театр та нова неакадемічна музика. Спеціально для цього проекту молоді композиторки Тетяна Хорошун та Яна Шлябанська створили музичний супровід з використанням новітніх аудіовізуальних технологій.