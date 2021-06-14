У зоні ООС внаслідок вибуху постраждали двоє українських бійців

У понеділок, 14 червня, в зоні операції Об’єднаних сил внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Фейсбуці.

“14 червня, в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання ’’Схід’’ внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою два військовослужбовці отримали осколкові поранення”, - ідеться у повідомленні.

Воїнів доправлено до лікувального закладу, де їм надано належну медичну допомогу. Один військовослужбовець знаходиться в задовільному стані, стан здоров’я іншого – середньої тяжкості.

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Обставини з’ясовуються, на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні станом на 17:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані два випадки порушення ворогом режиму тиші.