У Маріуполі вшанували пам'ять загиблих у 2014 році прикордонників

У Маріуполі на Донеччині на пост-мосту в районі меткомбінату «Азовсталь» пролунали залпи військового салюту на честь загиблих у 2014 році від рук окупантів українських прикордонників.

Як передає Укрінформ, у сьомі роковини трагедії маріупольці взяли участь у панахиді за загиблими, повідомили в поліції Донецької області.

На роковини зібралися їхні рідні, колеги, друзі, представники органів системи МВС та місцевої влади, небайдужі мешканці.

Присутні схилили голови у скорботі за загиблими й хвилиною мовчання вшанували їх пам’ять. Священнослужителі провели панахиду, присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку, встановленого на місці трагедії.

Як повідомлялося, сім років тому 14 червня, на другий день після звільнення Маріуполя від незаконних збройних формувань, колону автомобілів прикордонної служби на околиці міста атакував загін бойовиків.

Ворожі снайпери та гранатометники накрили прикордонників щільним вогнем. Воїни прийняли бій, але втратили п’ятьох побратимів: майорів Миколу Зайцева та Віталія Вінніченка, прапорщика Володимира Гречаного, старшину Сергія Єпіфанова і працівника Олександра Островського.

Читайте також: У Маріуполі на честь річниці звільнення від російських окупантів пройшов марш захисників

Від рук нападників загинув і пастор Сергій Скоробогач. Ще 10 людей тоді отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Фото: police.dn.ua