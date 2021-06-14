Сім років тому окупанти збили Іл-76 – в Україні вшановують пам'ять загиблих

В Україні 14 червня вшановують пам'ять загиблих унаслідок катастрофи українського військового літака Іл-76, збитого терористами 2014 року під Луганськом.

Про це у Фейсбуці повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

Як зазначається, загибель відразу 49 військових стала найбільшою з початку антитерористичної операції і найбільшою одночасною втратою ЗСУ за період незалежності.

Саме цього дня у 2014 році представники незаконних збройних формувань, які були оснащені новітніми технічними засобами російського виробництва та ПЗРК 9К38 «Ігла» в Луганську збили літак Іл-76, який заходив на посадку та перевозив на своєму борту особовий склад для ротації, техніку та продовольство. В результаті трагедії загинули дев’ять членів екіпажу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади і 40 військовослужбовців 25-ї повітряно-десантної бригади.

"Згадка про подвиг володарів неба, їх мужність та самопожертву надихатиме нас на боротьбу та перемогу, на рішучу відсіч тим, хто все ще намагається принести на українську землю смерть в ім’я імперських амбіцій кремлівських керівників, не рахуючись з життям ані своїх громадян, ані простих українців. Збройні сили України боронили й надалі будуть боронити цілісність та недоторканність нашої держави, а також життя та здоров’я народу України", - заявили у Повітряних силах.

Там додали, що пам'ять про дев’ятьох членів екіпажу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади і 40 військовослужбовців 25-ї повітряно-десантної бригади житиме вічно.

Як повідомляв Укрінформ, 27 березня 2017 року Павлоградський міськрайонний суд у справі про збитий Іл-76 визнав винним у "недбалому ставленні до служби, скоєному в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків" генерал-майора Віктора Назарова, який відповідав за відправку літака і на момент трагедії був начальником штабу Антитерористичної операції. Назарова було засуджено до 7 років ув'язнення, проте він подав апеляцію.

11 грудня 2020 року Дніпровський апеляційний суд залишив обвинувальний вирок першої інстанції без змін.

21 травня 2021 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду виправдав колишнього начальника штабу – першого заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова "у зв’язку з відсутністю в діянні Назарова складу кримінального правопорушення".