Сім років тому над Слов'янськом окупанти збили гелікоптер - загинув генерал Кульчицький

Рівно сім років тому у Слов'янську був збитий вертоліт, внаслідок чого загинули 11 бійців спецпідрозділу МВС та гвардійців і генерал-майор Сергій Кульчицький.

Як передає Укрінформ, про це нагадує пресслужба МВС.

«Сім років тому у Слов’янську в збитому вертольоті із 11-ма міліціонерами і гвардійцями загинув генерал-майор Сергій Кульчицький, хрещений батько першого добровольчого батальйону Національної гвардії. Перший Герой України на цій війні, бойовий офіцер», - зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У МВС зазначають, що Сергій Кульчицький був одним із тих, хто створював добровольчий рух у НГУ, зокрема перший резервний батальйон, з якого почалося формування усіх добровольчих гвардійських підрозділів. Після загибелі Кульчицького він став носити його ім‘я.

Як повідомлялося, 29 травня 2014 року вертоліт Мі-8 був збитий терористами після злету з гори Карачун.

Тоді загинуло 12 чоловік – шестеро військовослужбовців Національної гвардії, включаючи екіпаж гелікоптера, та стільки ж представників спецпідрозділу МВС. Один із членів екіпажу, штурман Олександр Макеєнко, дивом вижив.

20 червня 2014 року Сергію Кульчицькому посмертно присвоєно звання Героя України – за виняткові військові заслуги перед Українською державою, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету України. Інших загиблих відзначено орденом «За мужність» І ступеня (посмертно).