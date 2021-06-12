Стало відоме ім'я військового, який загинув на сході України

Напередодні під час обстрілу в зоні проведення ООС загинув солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Володимир Бєлов.

Про це повідомляє у Фейсбуці Закарпатська облдержадміністрація, передає Укрінформ.

"Учора близько 15:45 перестало битися серце Володимира Бєлова. Унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації мукачівець отримав травми, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня російські окупаційні війська дев'ять разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. Внаслідок одного з обстрілів український військовослужбовець зазнав осколкового поранення, несумісного з життям.