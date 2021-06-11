У зоні ООС загинув український військовий
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
Поблизу Водяного, біля Донецька, ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру.
Неподалік Водяного на Приазов’ї противник двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям.
Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого.
У напрямку Опитного ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.