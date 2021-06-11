У зоні ООС загинув український військовий

Сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, загинув один український військовослужбовець.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Поблизу Водяного, біля Донецька, ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Водяного на Приазов’ї противник двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

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Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого.

У напрямку Опитного ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.