В ОРДЛО п'яний бойовик розстріляв своїх спільників на блокпості

У районі населеного пункту Голубовське на тимчасово окупованій території, п'яний бойовик розстріляв своїх поплічників, після чого вчинив самогубство.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці оперативно-тактичне угруповання "Північ".

"За даними розвідки стало відомо, що на одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ у районі населеного пункту Голубовське, що знаходиться на тимчасово окупованій території, найманці після довготривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації у самопроголошеній республіці зчинили бійку, яка згодом переросла в стрілянину в результаті якої один найманець наніс вогнепальні поранення, несумісні з життям, своїм співслужбовцям, після чого усвідомивши тяжкість злочину вчинив самогубство", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що командування російсько-окупаційних військ, приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне вживання алкогольних напоїв членами НЗФ намагається видати цей випадок за бойові втрати через нібито порушення режиму припинення вогню з боку Збройних Сил України.

Частини та підрозділи оперативно-тактичного угруповання "Північ" продовжують дотримуватись режиму припинення вогню та стримувати агресора, підкреслили в ОТУ.

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовослужбовець.