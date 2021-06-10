Окупанти у травні здійснили 271 обстріл, четверо бійців ЗСУ загинули – Україна в ОБСЄ

Протягом травня збройні формування РФ на сході України здійснили 271 обстріл, внаслідок чого 4 українських військових загинули, 18 отримали поранення.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 10 червня.

"У травні 2021 року українська сторона нарахувала 271 випадок обстрілів російськими збройними формуваннями, 40% з яких (тобто 110) було здійснено із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями озброєння. Четверо українських військовослужбовців загинули, ще 18 отримали поранення. Житлові райони були обстріляні 7 разів", - сказав Цимбалюк.

Український посол зазначив, що продовження цих збройних атак є можливими завдяки триваючому постачанню зброї та боєприпасів Росією через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.

"За останні два тижні СММ повідомила про поступове зменшення порушень режиму припинення вогню. Їх кількість залишається значно нижчою за рівень, зареєстрований у першій половині 2020 року. Однак десятки порушень режиму припинення вогню на день – це далеко від ситуації, яку можна охарактеризувати як всеохоплююче та стійке припинення вогню. І ситуація може швидко погіршитися у будь-який момент", - заявив очільник української місії в ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, російсько-окупаційні війська минулої доби тричі порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.