Окупанти шість разів порушували «тишу», поранений український військовий

Російські окупаційні війська станом на 17.00 10 червня шість разів порушили режим тиші на сході України. Внаслідок ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку доби, 10 червня, зафіксовані 6 порушень режиму припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, біля Шумів окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру.

Неподалік населеного пункту Новгородське противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Причепилівки ворог здійснив обстріл із ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Водяного російсько-окупаційні війська двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

А поблизу Старогнатівки окупаційні війська відкривали вогонь із підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, повідомили в пресслужбі.

Крім того, за інформацією штабу, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 10 гектарів території та передали на знищення 77 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, російсько-окупаційні війська минулої доби тричі порушили режим припинення вогню. 9 червня під час виконання службових обов’язків у районі ООС трагічно загинула військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, лейтенант Карина Шемчук.