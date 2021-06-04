У місті Лиман відзначили сьому річницю звільнення від російської окупації

У місті Лиман на Донеччині відзначили сьому річницю звільнення від російської окупації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька облдержадміністрація.

«Урочистий мітинг, присвячений сьомій річниці визволення Лиману від російсько-окупаційних військ, відбувся сьогодні, 4 червня, поблизу міста, на місці загибелі солдата 79-ї окремої аеромобільної бригади Юрія Власенка», - йдеться у повідомленні.

Участь у заході взяли представники командування ООС, Донецької облдержадміністрації, керівники міста, місцеві мешканці, ветерани та родини бійців, які у 2014-му віддали свої життя за свободу та територіальну цілісність України.

Заступник Командувача операції Об'єднаних сил полковник Григорій Токар звернувся до присутніх та наголосив, що, як і у 2014 році, Збройні сили України гідно несуть свою службу та виконують завдання з захисту держави.

Директор департаменту з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Донецької ОДА Ігор Бойко подякував родинам загиблих за виховання справжніх героїв, які поклали життя за Україну.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих українських воїнів та поклали квіти до пам’ятника солдату.

У 2014 році для звільнення українського міста Лиман (тоді Красний Лиман) керівництво АТО залучило найбільш боєздатні на той час частини Збройних Сил України – 25-ту окрему повітряно-десантну, 79-ту та 95-ту аеромобільні бригади, а також підрозділи спеціального призначення Національної гвардії.

Сама операція розпочалася 3 червня 2014 року. Перед цим українські захисники висунули вимогу окупантам про складення зброї. Мирне населення було попереджене про початок бойових дій шляхом розкидання над містом спеціальних листівок. Операція розпочалася зі штурму міста силами АТО одразу з трьох напрямків за підтримки артилерії та авіації, які відпрацювали по позиціях бойовиків на підступах та околицях міста.

У Лимані на Донеччині відзначили сьому річницю звільнення міста від російської окупації / Фото: Донецька ОДА

Під час боїв загинув боєць 79-ї окремої аеромобільної бригади Юрій Власенко. Тоді в Лимані була знищена база підготовки бойовиків та опорні пункти.

Наступного дня українські військові повністю звільнили Лиман від окупації, і над міськрадою й управлінням міліції знову замайорів український прапор. Це місто стало першим у Донецькій області, звідки українські підрозділи витіснили бойовиків.