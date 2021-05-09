У Маріуполі вшанували пам’ять загиблих у 2014 році захисників міста

У Маріуполі відбувся мітинг-реквієм на вшанування пам’яті захисників, які загинули, відбиваючи атаку бойовиків 9 травня 2014 року.

Про це інформує пресслужба Національної гвардії, передає Укрінформ.

“У сьому річницю трагедії в Маріуполі пройшов мітинг-реквієм, присвячений пам’яті працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну. Вшанувати героїв зібралося керівництво поліції Донецької області, міської влади, правоохоронних органів, рідні та близькі загиблих працівників, небайдужі громадяни”, - зазначається у повідомленні.

У Національній гвардії нагадали, що 9 травня 2014 року під стінами тоді ще міського управління міліції розгорнувся бій, у ході якого бойовики пішли штурмом на маріупольську міліцію.

У Маріуполі вшанували пам’ять захисників, які загинули відбиваючи атаку бойовиків 9 травня 2014 року / Фото: НГУ

Як уточнюється, 6 героїв – нацгвардієць, співробітники міліції, боєць «Азову» та доброволець – віддали своє життя, відбиваючи атаку спеціально підготовленої диверсійної групи.

Віддати шану полеглим разом з їхніми рідними зібралися представники НГУ, Національної поліції, Служби безпеки України, прикордонної, рятувальної, міграційної служб, митники, курсанти та ветерани.

Зокрема, присутні поіменно згадали тих, хто віддав своє життя 7 років тому, захищаючи Україну, та вшанували пам’ять захисників хвилиною мовчання.

Як нагадують у відомстві, у той день при штурмі будівлі УВС у травні 2014 року загинули Богдан Шлемкевич (військова частина 4114 Західного оперативно-територіального об’єднання НГУ); Віктор Саєнко (відділ ДАІ Маріуполя); Михайло Єрмоленко (батальйон патрульної служби Маріупольського гарнізону); Родіон Добродомов (полк «Азов»); Сергій Демиденко (Збройні сили України); Олег Ейсмант (Збройні сили України).

Як уточнюється, учасники мітингу-реквієму поклали квіти до пам’ятного знаку на честь загиблих працівників міліції та військовослужбовців.

9 травня 2014 р. в Маріуполі на Донеччині тривало протистояння українських військових і терористів, які намагалися захопити місто. Саме в цей день під час штурму будівлі міського УВС загинули шестеро правоохоронців та семеро городян.