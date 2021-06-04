Окупанти обстріляли з мінометів підступи до Новгородського та Пісків

Російські окупаційні війська станом на 12.00 4 червня двічі обстріляли українських військових.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Марія Сальнік.

“Від початку поточної доби, 4 червня, станом на 12 годину зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік населених пунктів Піски та Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України від початку доби немає”, - сказала речниця.

За її словами, про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 3 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.